В мае 2026 года цены в Красноярском крае выросли на 0,37%

По итогам мая цены в Красноярском крае выросли менее чем на 0,4%. При этом годовая инфляция в регионе осталась на уровне 6%. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского отделения Банка России. По информации ведомства, основной вклад в рост цен внесли услуги. В преддверии летних отпусков и школьных каникул отмечается значительный рост спроса на проезд в поездах дальнего следования, что спровоцировало рост их стоимости. Параллельно с этим в крае выросли тарифы на поездки в такси и на ряде междугородних автобусных линий. Транспортные компании обосновали новые цены необходимостью компенсировать возросшие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание подвижного состава. В результате за последний год стоимость пассажирских перевозок в целом увеличилась примерно на 8%. В мае наблюдался значительный рост цен на театральные билеты. На фоне стабильно высокого спроса учреждения культуры были вынуждены компенсировать увеличение своих издержек, включая расходы на аренду помещений, коммунальные услуги, оплату труда персонала и создание новых спектаклей, за счет повышения стоимости билетов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посещение театра стало дороже примерно на 25%. В то же время стоимость туристических путевок в государства Юго-Восточной Азии и Китай, напротив, продолжала снижаться на протяжении мая. Этому способствовали как расширение маршрутной сети из Красноярска с запуском прямых рейсов во множество зарубежных городов, так и укрепление курса рубля, что сделало такие путешествия более бюджетными. Тем не менее за год в целом зарубежные туристические услуги выросли в цене на 10,5%.