С улиц Волгограда ликвидируют все железные бункеры для ТКО

Напомним, что регулярно в Волгограде на контейнерных площадках компания производит замену поврежденных пластиковых баков. На минувшей неделе новая тара появилась на ул. Ухтомского в Советском районе. Здесь прежние баки были уничтожены во время пожара в результате неосторожного обращения с огнем.