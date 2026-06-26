Нижегородцы стали чаще обновлять прививки от столбняка и дифтерии

Прививку от кори в прошлом году сделали 21,9 тысячи нижегородцев, а в 2024 году — 26,8 тысячи. Обновили вакцину в 2025 году 37,8 тысячи жителей региона против 44,1 тысячи в позапрошлом году. Похожая ситуация наблюдается и по эпидемическому паротиту и краснухе.