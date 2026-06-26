Александр Мухин подписал контракт со «СКА-Хабаровском»

В прошлом сезоне центральный защитник выступал за армейцев на правах аренды — в тот момент он принадлежал футбольному клуб «Ростов». Теперь его контракт с «Ростовом» закончился, и он вернулся в Хабаровск в качестве свободного агента, подписав с армейцами полноценный двухлетний контракт. Александру Мухину — 24 года. Он начал заниматься футболом в Серпухове, а затем играл в академии московского «Локомотива», выступая за «молодежку» столичного клуба и их вторую команду «Локомотив-Казанка». В 2020 году игрок пополнил состав «Ростова», с которым весной 2022 года дебютировал в РПЛ. На правах аренды защитник выступал в «Уфе» и «СКА-Хабаровске» в ФНЛ. Кроме того, он провел 21 матч в юношеской сборной России.