Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный запуск дрона

В Красноярске ведущего инженера коммерческой организации оштрафовали за незаконный запуск дрона над территорией города. По версии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, для выполнения рабочего задания мужчина без разрешения поднял в небо квадрокоптер, не поставленный на государственный учет.