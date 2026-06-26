Жителя Красноярска оштрафовали за незаконный запуск дрона

В Красноярске ведущего инженера коммерческой организации оштрафовали за незаконный запуск дрона над территорией города. По версии Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, для выполнения рабочего задания мужчина без разрешения поднял в небо квадрокоптер, не поставленный на государственный учет.
Горожанина привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Теперь он должен заплатить штраф — 52 тысячи рублей.
Ранее мы писали, что с начала купального сезона 2026 года в водоемах Красноярского края утонули 15 человек.