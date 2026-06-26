Бизнес недоплатил бюджету Ростовской области почти 3 млрд рублей из-за падения прибыли

При этом сокращение доходов бюджета не связано с уменьшением числа компаний. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало апреля в Ростовской области было зарегистрировано 42,6 тыс. юридических лиц и 148,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Всего в регионе насчитывалось 191,1 тыс. субъектов МСП — почти на 6 тыс. больше, чем годом ранее.