На выходных Красноярский край накроют ливни и жара

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 27 по 29 июня в центральных и южных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 25 м/с и более.
В Эвенкийском, Туруханском и центральных муниципальных округах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.
27 июня на юге Таймырского и Туруханского округов прогнозируется сильная жара — до +30…+35 градусов.
Спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности и следить за погодными предупреждениями.