Развожаев: около 70 беспилотников сбили на подступах к Севастополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что только на подступах к городу было сбито почти 70 БПЛА. Режим воздушной тревоги действовал почти всю ночь, из-за чего специалисты были вынуждены прерывать ремонтные работы по восстановлению сетей.