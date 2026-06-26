Развожаев: около 70 беспилотников сбили на подступах к Севастополю

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь, уничтожив на подступах к городу порядка 70 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом на платформе MAX сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
По словам главы города, из-за налета дронов режим воздушной тревоги действовал почти всю ночь на 26 июня. Это напрямую повлияло на работу коммунальных служб: в целях безопасности специалисты были вынуждены неоднократно прерывать ремонтные работы по восстановлению электро- и водоснабжения.
«Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА», — подчеркнул Развожаев.
Губернатор пояснил жителям, что из-за вынужденных пауз во время тревоги ремонтным бригадам пока не удалось завершить восстановление поврежденных сетей к утру, как это планировалось изначально.