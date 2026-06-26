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Развожаев: около 70 беспилотников сбили на подступах к Севастополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что только на подступах к городу было сбито почти 70 БПЛА. Режим воздушной тревоги действовал почти всю ночь, из-за чего специалисты были вынуждены прерывать ремонтные работы по восстановлению сетей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку на Севастополь, уничтожив на подступах к городу порядка 70 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом на платформе MAX сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По словам главы города, из-за налета дронов режим воздушной тревоги действовал почти всю ночь на 26 июня. Это напрямую повлияло на работу коммунальных служб: в целях безопасности специалисты были вынуждены неоднократно прерывать ремонтные работы по восстановлению электро- и водоснабжения.

«Только на подступах к Севастополю было сбито почти 70 БПЛА», — подчеркнул Развожаев.

Губернатор пояснил жителям, что из-за вынужденных пауз во время тревоги ремонтным бригадам пока не удалось завершить восстановление поврежденных сетей к утру, как это планировалось изначально.

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