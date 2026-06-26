Более 116 млн рублей выплатят нижегородским предприятиям на оборудование

Как отметил министр Максим Черкасов, конкурс на предоставление данной компенсации проводится в регионе с 2021 года, однако в текущем году общий объем оказанной поддержки увеличился на 36%. В рамках программы предприятиям возмещают до 50% от стоимости приобретенной российской техники, но не более 15 млн рублей на одно юридическое лицо.