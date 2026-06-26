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Более 116 млн рублей выплатят нижегородским предприятиям на оборудование

Субсидии на компенсацию затрат получат 18 компаний обрабатывающей промышленности, которые приобрели отечественную технику.

По итогам конкурсного отбора 18 компаний Нижегородской области получат компенсацию части затрат на покупку нового отечественного оборудования. Общий объем финансовой поддержки превысит 116 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Как отметил министр Максим Черкасов, конкурс на предоставление данной компенсации проводится в регионе с 2021 года, однако в текущем году общий объем оказанной поддержки увеличился на 36%. В рамках программы предприятиям возмещают до 50% от стоимости приобретенной российской техники, но не более 15 млн рублей на одно юридическое лицо.

В число получателей субсидий вошли нижегородские предприятия, работающие в сферах металлургии, машиностроения, авиастроения, химической промышленности и производства автокомпонентов. Главным условием для одобрения выплаты было обязательное включение закупленного оборудования в Реестр российской промышленной продукции.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Нижегородской области сократилось на 1,7%.