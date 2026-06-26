В Ростове-на-Дону троих человек осудили за подготовку теракта в СИЗО-5

По версии следствия, содержащиеся в СИЗО-5 в 2024 году Дмитрий Папенко, Владимир Макаренко и Григорий Синченко планировали напасть на сотрудника изолятора, выпустить украинских граждан и потребовать от российских властей прекращения специальной военной операции. Теракт был запланирован на 4 ноября 2024 года, однако действия фигурантов были пресечены сотрудниками правоохранительных органов еще в октябре.