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Андрей Бочаров обсудил с инвесторами преображение острова Сарпинского

26 июня в Москве губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с руководителем.

26 июня в Москве губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл рабочую встречу с руководителем инвестиционной компании «Лидер» Анатолием Гавриленко. Глава региона обсудил работу над созданием на острове Сарпинском круглогодичного туристического кластера.

— В регионе действует межведомственная рабочая группа по реализации проекта. В настоящее время решаются задачи первого этапа, в частности идет проектирование моста на остров Сарпинский, — сообщили в пресс-службе обладмина.

Напомним, масштабный проект преображения острова Сарпинского включает в себя создание с нуля современного центра семейного отдыха, досуга и развлечения. По расчётам властей, туристическая инфраструктура станет новым драйвером развития региона. По поручению президента Владимира Путина к реализации проекта подключилось Правительство РФ.

Фото: администрация Волгоградской области.