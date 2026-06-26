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В салатах из красноярского общепита нашли опасные бактерии

Специалисты проверили 186 образцов готовой пищевой продукции и в 8 случаях выявили ее несоответствие установленным нормативам.

Специалисты Красноярского филиала федерального Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса выявили нарушения в готовой еде из местного общепита.

Всего проверили 186 образцов, взятых в заведениях общественного питания и столовых социальных учреждений — закуски из папоротника, свеклы, моркови, овощное ассорти, салаты из огурцов и шампиньонов, суп и лагман, перловая каша, лапша удон и отварные макароны. Блюда исследовали на соответствие требованиям ГОСТ, технических регламентов, условий и стандартов. Были проанализированы микробиологические показатели, наличие антибиотиков, остаточных количеств пестицидов и другие параметры.

В результате в 8 образцах салатов и закусок из общепита обнаружили отклонения от нормы по показателям КМАФАнМ, бактерии группы кишечной палочки и листерии.

«КМАФАнМ — показатель общей загрязненности продукта микроорганизмами, что говорит о нарушении условий обработки или хранения. Бактерии группы кишечной палочки указывают на фекальное загрязнение и вызывают пищевые отравления. Listeria monocytogenes — возбудитель листериоза, который может поражать разные системы организма и опасен для людей со слабым иммунитетом. В случае выявления подобных нарушений необходимо изъять продукцию из продажи, провести повторную проверку качества сырья и условий производства, обеспечить тщательную гигиену персонала и оборудования, а также усилить контроль над соблюдением ветеринарно-санитарных требований. Информация доведена до заказчиков для принятия соответствующих мер», — рассказали в ФГБУ «ЦОК АПК».

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