В салатах из красноярского общепита нашли опасные бактерии

«КМАФАнМ — показатель общей загрязненности продукта микроорганизмами, что говорит о нарушении условий обработки или хранения. Бактерии группы кишечной палочки указывают на фекальное загрязнение и вызывают пищевые отравления. Listeria monocytogenes — возбудитель листериоза, который может поражать разные системы организма и опасен для людей со слабым иммунитетом. В случае выявления подобных нарушений необходимо изъять продукцию из продажи, провести повторную проверку качества сырья и условий производства, обеспечить тщательную гигиену персонала и оборудования, а также усилить контроль над соблюдением ветеринарно-санитарных требований. Информация доведена до заказчиков для принятия соответствующих мер», — рассказали в ФГБУ «ЦОК АПК».