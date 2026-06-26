В Калининградской области с июля выплата новорожденному будет поступать в виде электронного сертификата

Ставшая уже традиционной выплата в 10 тысяч рублей новорожденному с июля будет предоставляться на основании электронного сертификата. Его можно пустить на покупку товаров, средств ухода и продуктов для малыша. Как рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер, принимать такой документ будут «Детский мир», компания «Х5», маркетплейсы «Вайлдберриз» и «Озон».