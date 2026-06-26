Хабаровчанки представили регион на фестивале «Женское сердце России» в Улан-Удэ

Более 70 матерей, жен и сестер военнослужащих — участников специальной военной операции из 11 регионов ДФО собрались в Улан-Удэ на второй окружной этап Всероссийского творческого фестиваля «Женское сердце России», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке правительства Бурятии. Хабаровский край представили Екатерина Киля и Екатерина Соболева. Об этом сообщает ИА «Хабаровский края сегодня».
Фестиваль объединил представительниц 17 национальностей. Делегации презентовали свои культурные традиции на выставке «Золотые руки женских сердец России». В экспозиции Хабаровского края, которую представила Екатерина Киля, были показаны обереги, куклы ручной работы и национальные костюмы.
Председатель фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева отметила, что фестиваль стал местом встречи разных поколений и культур, а его главная идея — поддержка семей героев через творчество и общение.
Кульминацией стал гала-концерт на сцене Государственного Бурятского академического театра драмы им. Хоца Намсараева. От Хабаровского края вокальный номер исполнила Екатерина Соболева.
Завершился фестиваль мастер-классом по национальному бурятскому танцу ехор, в котором участвовали все делегации.
— Когда матери и вдовы объединяются, они поддерживают друг друга, переживают боль вместе и учатся радоваться. Такие мероприятия нужны — участницы уже подружились и планируют встречаться в гостях, — подчеркнула руководитель хабаровского филиала фонда Алена Чаплыгина.