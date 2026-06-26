Хабаровчанки представили регион на фестивале «Женское сердце России» в Улан-Удэ

Более 70 матерей, жен и сестер военнослужащих — участников специальной военной операции из 11 регионов ДФО собрались в Улан-Удэ на второй окружной этап Всероссийского творческого фестиваля «Женское сердце России», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества» при поддержке правительства Бурятии. Хабаровский край представили Екатерина Киля и Екатерина Соболева. Об этом сообщает ИА «Хабаровский края сегодня».