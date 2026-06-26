В Доме дружбы народов «Родина» прошли мероприятия в честь Дня молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Доме дружбы народов «Родина» прошли мастер-классы, выставки и лекции для студентов и школьников, посвященные Дню молодежи.
Посетителям лекции экскурсоводы рассказали о коренных народов России. «В России проживает больше 190 коренных народов. В Красноярском крае 169. Основная тема организованных выставок, посвящена хакасскому народу. Хакасы — это потомки Скифов. В глубокой древности они жили на Чёрном море и вели кочевой образ жизни», — пояснил специалист по культурно-досуговой и просветительской деятельности Олег Полежаев.
Пришедшие студенты и школьники смогли познакомиться с историей и культурой других национальностей России при помощи электронного этноатласа, ставший частью экспозиции выставки. Также с его помощью участники увидели видео композиции колыбельных песен на языках коренных народов.
В выставку «Герои разных национальностей Великой Отечественной войны» вошли фотографии с краткой биографией героев того времени.
Также в этот день в «Родине» прошли мастер-классы по керамике, вышиванию народных кукол и рисованию, состоялся ряд лекций на религиозные и патриотические темы. Завершился день семейным пикником на Каменке.