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В Доме дружбы народов «Родина» прошли мероприятия в честь Дня молодежи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Доме дружбы народов «Родина» прошли мастер-классы, выставки и лекции для студентов и школьников, посвященные Дню молодежи.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Доме дружбы народов «Родина» прошли мастер-классы, выставки и лекции для студентов и школьников, посвященные Дню молодежи.

Посетителям лекции экскурсоводы рассказали о коренных народов России. «В России проживает больше 190 коренных народов. В Красноярском крае 169. Основная тема организованных выставок, посвящена хакасскому народу. Хакасы — это потомки Скифов. В глубокой древности они жили на Чёрном море и вели кочевой образ жизни», — пояснил специалист по культурно-досуговой и просветительской деятельности Олег Полежаев.

Пришедшие студенты и школьники смогли познакомиться с историей и культурой других национальностей России при помощи электронного этноатласа, ставший частью экспозиции выставки. Также с его помощью участники увидели видео композиции колыбельных песен на языках коренных народов.

В выставку «Герои разных национальностей Великой Отечественной войны» вошли фотографии с краткой биографией героев того времени.

Также в этот день в «Родине» прошли мастер-классы по керамике, вышиванию народных кукол и рисованию, состоялся ряд лекций на религиозные и патриотические темы. Завершился день семейным пикником на Каменке.