«Цифровой ГУЛАГ»: в СПЧ резко раскритиковали решение Apple удалить VK из App Store

«В этой логике всё отчётливее видны принципы западной цифровой цензуры: доступ к приложению зависит не только от качества продукта, но и от политической позиции владельца платформы. По сути, это попытка ограничить развитие цифрового суверенитета России и сохранить доминирование западных цифровых экосистем — той самой модели, которую всё чаще можно назвать цифровым ГУЛАГом для неугодных сервисов», — сказал он.