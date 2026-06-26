Суд отказал в аресте бывшего юриста ГЖД

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода отказал следователю в аресте бывшего сотрудника юридической службы Горьковской железной дороги. Экс-юрист был задержан на прошлой неделе, затем ему продлевали срок задержания до 72 часов для обоснования заключения под стражу. Однако суд оснований для строгой меры пресечения не нашел.