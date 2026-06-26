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Путин отметил потребность в глубоком философском анализе событий в мире

Путин отметил растущую потребность в глубоком философском анализе событий в мире.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил растущую потребность в глубоком философском анализе текущих событий в мире и ценность гуманитарного знания.

Обращение президента к участникам международной научно-практической конференции «Философия будущего: идеи и смыслы» зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Сегодня в эпоху стремительных технологических, социальных, культурных перемен ценность гуманитарного знания, гуманитарных наук неуклонно возрастает. Растет потребность в глубоком ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов», — написал Путин в обращении.

Он отметил, что для серьезного обстоятельного обсуждения гуманитарных, цивилизационных проблем, имеющих важное значение для будущего России, человечества в целом конференция объединила на площадке инновационного научно-технологического центра МГУ имени Ломоносова ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров, высших учебных заведений из России и других стран. Эта встреча предоставляет участникам возможность для плодотворного академического диалога, открытого уважительного обмена мнениями, считает Путин.

«Размышляя о будущем, мы пытаемся спрогнозировать, как будет чувствовать себя человек в мире цифровых технологий, как изменятся наши представления о жизни, на каких основаниях будет строиться взаимодействие между людьми и культурой», — добавил президент.

Президент отметил, что конференция объединила на площадке Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» ведущих ученых, экспертов, представителей аналитических центров и вузов из России и других стран. Он подчеркнул, что встреча предоставляет участникам возможность для плодотворного академического диалога и обмена мнениями, и пожелал им успешной работы, творческого вдохновения и новых научных достижений.

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