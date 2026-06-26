Пентагон меняет размещение сил после ударов Ирана по базам США

Собеседники газеты рассказали, что сейчас прорабатывается несколько сценариев. Среди них — реконструкция базы в Бахрейне, сокращение контингента в Саудовской Аравии и Кувейте, а также перенос части баз или их функций западнее — туда, где иранские ракеты и дроны не смогут их достать. Некоторые поврежденные здания могут и вовсе не восстанавливать, а центры командования и управления планируют убрать под землю.