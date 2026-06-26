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Пентагон меняет размещение сил после ударов Ирана по базам США

После того как иранские удары нанесли серьезный урон американским военным объектам на Ближнем Востоке, включая базу ВМС в Бахрейне, Пентагон пересматривает стратегию размещения своих сил в регионе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Air Force

Как отмечает издание, чиновники США, знакомые с ходом обсуждений, признают: масштаб разрушений на базе ВМС и еще как минимум на 20 объектах (военных и дипломатических) заставил Вашингтон полностью переосмыслить логистику присутствия на Ближнем Востоке.

Собеседники газеты рассказали, что сейчас прорабатывается несколько сценариев. Среди них — реконструкция базы в Бахрейне, сокращение контингента в Саудовской Аравии и Кувейте, а также перенос части баз или их функций западнее — туда, где иранские ракеты и дроны не смогут их достать. Некоторые поврежденные здания могут и вовсе не восстанавливать, а центры командования и управления планируют убрать под землю.

«По словам двух официальных лиц, Израиль — одно из мест, которое рассматривают для развертывания баз», — говорится в материале WSJ.

Источники подчеркивают: США могут сильнее рассредоточить свои силы по региону, однако окончательные решения пока не приняты.

Журналисты изучили спутниковые снимки и видеозаписи из соцсетей, а также опросили военных. Выяснилось, что на базе ВМС в Бахрейне пострадали штаб-квартира Пятого флота ВМС США, тренировочные залы, казармы, склады, водяной резервуар, две станции спутниковой связи и пункт управления обменом информацией.

При этом военные заверили издание, что жертв среди личного состава нет — большинство служащих успели эвакуировать. Атаки, по их словам, серьезно не повлияли на текущие операции США в регионе.

Газета напоминает, что еще в апреле американские власти оказали давление на операторов коммерческих спутников, потребовав ограничить публичный доступ к снимкам повреждений на военных базах и в зонах боевых действий. В администрации объяснили это необходимостью защиты американских военнослужащих.

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