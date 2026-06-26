Пентагон меняет размещение сил после ударов Ирана по базам США

Как отмечает издание, чиновники США, знакомые с ходом обсуждений, признают: масштаб разрушений на базе ВМС и еще как минимум на 20 объектах (военных и дипломатических) заставил Вашингтон полностью переосмыслить логистику присутствия на Ближнем Востоке.
Собеседники газеты рассказали, что сейчас прорабатывается несколько сценариев. Среди них — реконструкция базы в Бахрейне, сокращение контингента в Саудовской Аравии и Кувейте, а также перенос части баз или их функций западнее — туда, где иранские ракеты и дроны не смогут их достать. Некоторые поврежденные здания могут и вовсе не восстанавливать, а центры командования и управления планируют убрать под землю.
Источники подчеркивают: США могут сильнее рассредоточить свои силы по региону, однако окончательные решения пока не приняты.
Журналисты изучили спутниковые снимки и видеозаписи из соцсетей, а также опросили военных. Выяснилось, что на базе ВМС в Бахрейне пострадали штаб-квартира Пятого флота ВМС США, тренировочные залы, казармы, склады, водяной резервуар, две станции спутниковой связи и пункт управления обменом информацией.
При этом военные заверили издание, что жертв среди личного состава нет — большинство служащих успели эвакуировать. Атаки, по их словам, серьезно не повлияли на текущие операции США в регионе.
Газета напоминает, что еще в апреле американские власти оказали давление на операторов коммерческих спутников, потребовав ограничить публичный доступ к снимкам повреждений на военных базах и в зонах боевых действий. В администрации объяснили это необходимостью защиты американских военнослужащих.