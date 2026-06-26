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В Красноярске усилили контроль за парковкой на местах для инвалидов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе проходят рейды по выявлению нарушений правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В городе проходят рейды по выявлению нарушений правил парковки на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

Очередная проверка прошла возле новой городской поликлиники № 3 на улице Судостроительной. Специалисты службы городовых совместно с сотрудниками Госавтоинспекции проверили автомобили, припаркованные на специальных местах.

Один из автомобилей оказался зарегистрирован в Федеральном реестре инвалидов, второй — нет. В отношении владельца машины-нарушителя будет составлен административный материал, сообщает мэрия.

«По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина городовые усилили работу по пресечению подобных нарушений. Они фиксируются с помощью прибора автоматической фотовидеофиксации “Дозор М3” или на планшет “Дозор МП”. Специалисты службы проверяют, включен ли госномер автомобиля в специальный реестр. Если нет, материалы отправляют в ГАИ. Сотрудники госавтоинспекции составляют протокол об административном нарушении и выписывают штраф», — прокомментировала главный специалист департамента главы города Кристина Буймова.

Подобные рейды проводятся регулярно. Особое внимание уделяется парковкам возле медицинских, образовательных и культурных учреждений, а также крупных торговых центров.

Только за последние десять дней специалисты проверили около 500 автомобилей, припаркованных на местах для инвалидов. В 30 случаях транспортные средства не были зарегистрированы в Федеральном реестре инвалидов. Все материалы направлены в ГАИ.

За незаконную парковку на месте для инвалидов предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, автомобиль могут эвакуировать, а владельцу придется оплатить услуги эвакуатора и хранение машины.

Сообщить о подобных нарушениях могут и сами горожане — для этого необходимо направить обращение через Портал обратной связи, приложив фотографию автомобиля.