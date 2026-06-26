В Красноярске усилили контроль за парковкой на местах для инвалидов

«По поручению главы Красноярска Сергея Верещагина городовые усилили работу по пресечению подобных нарушений. Они фиксируются с помощью прибора автоматической фотовидеофиксации “Дозор М3” или на планшет “Дозор МП”. Специалисты службы проверяют, включен ли госномер автомобиля в специальный реестр. Если нет, материалы отправляют в ГАИ. Сотрудники госавтоинспекции составляют протокол об административном нарушении и выписывают штраф», — прокомментировала главный специалист департамента главы города Кристина Буймова.