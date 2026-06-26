Минздрав РФ отложил полный переход на электронные медкнижки

В пояснительной записке к проекту говорится, что ранее установленный срок до 1 сентября 2026 года для выдачи и ведения личных медицинских книжек на бумажном носителе будет исключен. Это означает, что бумажные медицинские книжки смогут выдаваться и вестись бессрочно.