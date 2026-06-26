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Минздрав РФ отложил полный переход на электронные медкнижки

Ведомство не будет отказываться от бумажных документов после 1 сентября 2026 года, как ранее планировалось.

Источник: Нижегородская правда

Полный переход на электронные медицинские книжки откладывается на неопределенный срок. Министерство здравоохранения России не планирует отказываться от бумажных документов после 1 сентября 2026 года. Проект соответствующего приказа ведомства был опубликован для общественного обсуждения, сообщила «Российская газета».

В пояснительной записке к проекту говорится, что ранее установленный срок до 1 сентября 2026 года для выдачи и ведения личных медицинских книжек на бумажном носителе будет исключен. Это означает, что бумажные медицинские книжки смогут выдаваться и вестись бессрочно.

Также проект приказа сохраняет прежнюю форму бланка для бумажных медицинских книжек. Ранее предполагалось, что с 1 сентября 2026 года все медицинские книжки будут вестись исключительно в электронном виде.

Кроме того, проект приказа расширяет перечень обязательных сведений, которые должны быть указаны в медицинской книжке. Теперь в ней будут фиксироваться пол и гражданство иностранного пациента.

Ожидается, что данный документ вступит в силу 30 июня 2026 года.