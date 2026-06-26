Будут заторы: стартовал ремонт разбитого моста на федеральной трассе «Восток» в Хабаровске

Подрядчики уже начали вырезать разбитое покрытие и заделывать ямы, возникшие в районе этого мостового перехода через реку Правая Березовая. Завершить ремонт участка, на который часто жалуются автомобилисты, планируется до 1 июля. В следующем году мост ждет капитальный ремонт с применением технологии вибролитого асфальтобетона — она будет впервые опробована в Хабаровском крае. Этот материал имеет высокую плотность, он устойчив к образованию колеи, воздействию влаги и перепадам температур. В целом вибролитой асфальтобетон лучше выдерживает большие нагрузки, чем обычный асфальт, может служить дольше. Как отмечают в мэрии Хабаровска, во время работ на федеральной трассе «Восток» могут возникнуть серьезные транспортные заторы в обе стороны, поэтому власти рекомендуют водителям выбирать альтернативные пути для объезда этого участка до окончания его ремонта.