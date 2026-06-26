В Гусеве не нашли подрядчика для капремонта здания бывшего стрелкового клуба

Научно-производственный центр по охране, учёту и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области не нашёл исполнителя для капитального ремонта объекта культурного наследия регионального значения «Здание стрелкового клуба» в Гусеве. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
На участие в электронном аукционе не подали ни одной заявки, из-за чего торги признали несостоявшимися.
Электронный аукцион объявили 11 июня, заявки принимали до 22 июня. Максимальная цена контракта составляла 90 764 669 рублей.
В здании бывшего стрелкового клуба на улице Артиллерийской подрядчику предстояло выполнить демонтажные работы и ремонт фасада (включая докомпоновку декоративных и деревянных элементов), кровли, отмостки, входных площадок, оконных и дверных заполнений. Кроме того, среди основных требований проект предусматривал восстановление стен, перегородок, полов и потолков, а также ремонт и замену систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, молниезащиты и заземления, сетей связи и пожарной сигнализации.
Завершить работы планировалось не позднее 31 декабря 2027 года.
Разработку проектно-сметной документации на проведение работ по сохранению указанного объекта культурного наследия регионального значения завершили в октябре 2022 года. Работы изначально планировали провести в 2023 году за счёт средств регионального бюджета.
Здание было построено в 1911—1912 годах по проекту архитекторов из Кенигсберга Лемма и Норнеманна.
«Дом стрелков строился как театральный и концертный зал на 1200 мест, с большим балконом, оркестровой ямой и множеством вспомогательных помещений для артистов, — сообщается на сайте администрации муниципалитета. — На втором этаже находился Малый зал на 200 мест для закрытых мероприятий. Имелся также стрелковый стенд и кегельбан. На большой прилегающей территории размещались летние площадки для отдыха горожан. В послевоенные годы в здании был организован центр по сбору культурных ценностей для сортировки и переправки в районы, наиболее пострадавшие во время войны».
В настоящее время в здании бывшего стрелкового клуба размещается Дом офицеров Гусевского гарнизона.