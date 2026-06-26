В Калининграде 15-летний курьер обманул пенсионерку на 700 тысяч рублей

Это не первый случай в регионе, когда несовершеннолетние становятся курьерами мошенников. Ранее в марте 2026 года 17-летний школьник из Калининграда забирал деньги у двух пенсионерок и передавал их аферистам. В июне 2026 года 16-летний учащийся техникума также участвовал в схеме, забирая 300 тысяч у пенсионерки в Гурьевском районе. Полиция напоминает: участие в таких схемах влечёт уголовную ответственность с 14 лет.