В Калининграде 15-летний курьер обманул пенсионерку на 700 тысяч рублей

Полиция установила причастность 15-летнего школьника к мошенничеству в отношении 84-летней пенсионерки. Подросток выступал в роли курьера и дважды забирал деньги у пожилой женщины.
Первый звонок поступил под предлогом непривлечения к уголовной ответственности дочери пенсионерки. Женщина передала курьеру 400 тысяч рублей. Вскоре мошенники снова позвонили, сообщив, что племяннице также грозит уголовная ответственность, и потребовали ещё 300 тысяч рублей. Школьник снова забрал деньги.
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД установили личность курьера. Им оказался 15-летний житель Калининграда. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подростку грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Это не первый случай в регионе, когда несовершеннолетние становятся курьерами мошенников. Ранее в марте 2026 года 17-летний школьник из Калининграда забирал деньги у двух пенсионерок и передавал их аферистам. В июне 2026 года 16-летний учащийся техникума также участвовал в схеме, забирая 300 тысяч у пенсионерки в Гурьевском районе. Полиция напоминает: участие в таких схемах влечёт уголовную ответственность с 14 лет.