ЯРкие БЕРЕГА отправляются в гости в Березовку

Активно провести время зовут и на локациях с играми в «Палку-банку», резиночку и классики, а еще в городки и огромную дженгу. Потренировать ловкость можно будет в баскетболе от общественного проекта «Дворовой папа». Опытные спортсмены проведут показательные выступления на воздушном полотне и кольце, мастер-классы, открытые тренировки по дзюдо и самбо, отмечает пресс-служба мэрии.