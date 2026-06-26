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ЯРкие БЕРЕГА отправляются в гости в Березовку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, 28 июня, локации общегородского проекта впервые развернутся на набережной в Березовке, где отпразднуют День молодежи.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В воскресенье, 28 июня, локации общегородского проекта впервые развернутся на набережной в Березовке, где отпразднуют День молодежи.

С 16:00 в районе улицы Дружбы стартует работа развлекательных площадок. На одной из них можно будет посмотреть на выставку моделей оружия Средневековья и побороться на двух видах мечей: световых и тямбарах — мягких мечах.​

На других локациях желающие смогут разобрать и собрать автомат, сыграть в гигантский боулинг или изготовить изделие ручной работы. В детском автогородке ребятишки познакомятся с основами дорожного движения и попробуют себя в роли водителей. Здесь же пройдет выставка стилизованной мототехники.

Активно провести время зовут и на локациях с играми в «Палку-банку», резиночку и классики, а еще в городки и огромную дженгу. Потренировать ловкость можно будет в баскетболе от общественного проекта «Дворовой папа». Опытные спортсмены проведут показательные выступления на воздушном полотне и кольце, мастер-классы, открытые тренировки по дзюдо и самбо, отмечает пресс-служба мэрии.

Кроме того, состоится практикум по созданию анимации и мультфильмов, а одна из площадок позволит гостям постарше придумать свой индивидуальный парфюм и начать разбираться в ароматах.

В 17:00 на набережную выйдут ходулисты в необычных костюмах. Они подарят хорошее настроение и яркие памятные фотографии.

На главной сцене концерт разделят на три блока. В первом гостей будут развлекать акробаты, чирлидеры и танцоры. Во втором — Музыкальный театр покажет спектакль «Герой нашего времени». Третье заключительное отделение праздника начнется в 20:00. Для жителей выступит молодой музыкальный проект «BOLOGA»​ с поп-фолк программой.

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