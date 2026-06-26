В Омске мэрия планирует добавить 22 места под гаражи в Центральном округе

13 мест на восточной границе города, у дома 221 по улице 10 лет Октября. Два места у дома 7 по Средней улице, по одному на Лермонтова, 131, Маркса, 43 В, Кемеровской, 53, 5-й Северной, 187 корпус 1, Маяковского, 48 и Иркутской, 74 корпус 1. Ещё одно место под гараж создадут во дворе дома 1 по бульвару Победы, рядом с семейством уже существующих индивидуальных крытых паркингов.