В Омске мэрия планирует добавить 22 места под гаражи в Центральном округе

Мэрия планирует расширить список мест под гаражи в Центральном округе. Как стало известно порталу Om1 Омск, всего добавят 22 новых точки, в которых можно будет поставить некапитальный гараж.
13 мест на восточной границе города, у дома 221 по улице 10 лет Октября. Два места у дома 7 по Средней улице, по одному на Лермонтова, 131, Маркса, 43 В, Кемеровской, 53, 5-й Северной, 187 корпус 1, Маяковского, 48 и Иркутской, 74 корпус 1. Ещё одно место под гараж создадут во дворе дома 1 по бульвару Победы, рядом с семейством уже существующих индивидуальных крытых паркингов.
Кроме того, в схему размещения добавят 92 существующих гаража. Это крупные кооперативы у Лермонтова, 131, Кемеровской, 53, 19-й Линии, 124, Лермонтова, 121 и в ряде других мест.