ОКН «Дом А. Маклакова» восстановят в Павлове за 10,9 млн рублей

Здание, расположенное на улице Нижегородской, было построено в 1904 году и представляет собой образец застройки главной торговой улицы в «кирпичном стиле». Долгое время памятник архитектуры находился в неудовлетворительном состоянии. В мае объект выставили на торги, а в июне определился покупатель — им стала компания ООО «Корона», приобретшая усадьбу по начальной цене за 10,9 млн рублей.