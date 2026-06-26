ОКН «Дом А. Маклакова» восстановят в Павлове за 10,9 млн рублей

В городе Павлово Нижегородской области отреставрируют объект культурного наследия регионального значения «Дом А. Маклакова». Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале.
Здание, расположенное на улице Нижегородской, было построено в 1904 году и представляет собой образец застройки главной торговой улицы в «кирпичном стиле». Долгое время памятник архитектуры находился в неудовлетворительном состоянии. В мае объект выставили на торги, а в июне определился покупатель — им стала компания ООО «Корона», приобретшая усадьбу по начальной цене за 10,9 млн рублей.
Новый владелец планирует интегрировать историческое здание в туристическую сферу, что особенно актуально после включения Павлова в обновленный маршрут «Золотого кольца». Напомним, что для инвесторов в регионе действует программа льготного кредитования: под 9% годовых на восстановление ОКН и под 6% — на открытие гостиниц в исторических домах.
Ранее сообщалось, что исторические здания в Павлове Нижегородской области выставили на торги.