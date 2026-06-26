Об очередной инициативе гнать россиян в ЗАГС

Разве это привело в тому, что начали рожать больше или не стали разводиться? Нет, это привело только к большому количеству несчастных семей, где взрослые люди не могли развестись, потому что тогда их карьера могла бы не состояться. И вот поколение X и миллениалы ходят теперь по психологам и бесконечно обсуждают эти травмы.