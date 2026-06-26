Итоги межрегионального медиапроекта «Фокус на культуру» подвели в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде официально подвели итоги межрегионального медиапроекта «Фокус на культуру», реализованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2025—2026 годах, сообщает министерство культуры Нижегородской области.
Финальное мероприятие собрало участников в Белом зале Нижегородской областной библиотеки имени В. И. Ленина: формат включал паблик‑ток и серию мастер‑классов от преподавателей Школы креативных индустрий и финалистов проекта. Напомним, проект стартовал в июне 2025 года; до участия допускались молодые люди 16−24 лет из Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Свердловской и Челябинской областей, а также из Пермского края. Для очного этапа отобрали 36 участников, которые объединились в шесть региональных команд.
В рамках недельной программы на базе Школы креативных индустрий участники прослушали 20 лекций, посетили мастер‑классы и прошли блог‑тур по Нижегородской, Ярославской и Ивановской областям, где на практике отрабатывали навыки создания видеоконтента. По итогам очного этапа первое место заняла команда Пермского края, второе — Ивановская область, третье — Нижегородская область.
После очного этапа участники продолжили работу онлайн: в течение года они наполняли сообщество «Фокус на культуру» контентом — от фотоотчётов и интервью до клипов и репортажей. С августа 2025 по июнь 2026 года в соцсетях проекта («ВКонтакте», Telegram, Дзен) было опубликовано более 1 000 материалов, что привело к почти 14 тыс. подписчиков и более 2 млн просмотров созданных материалов.
Заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков отметил, что интернет‑площадки проекта останутся активными и далее как пространство для практики молодых авторов. Председатель комитета Заксобрания по социальным вопросам и член фракции «Единая Россия» Наталья Смотракова подчеркнула значимость проекта для укрепления креативной среды и тиражирования успешного опыта на другие регионы.
Одним из ключевых результатов стало создание бесплатной образовательной платформы фокуснакультуру.рф. После регистрации пользователям доступны более 20 видеолекций по созданию видеоконтента, ведению блога и публичным выступлениям; платформа предназначена для авторов 16−35 лет. По словам руководителя Школы креативных индустрий Александра Карасева, платформа расширила географию проекта до 10 регионов; из 81 заявки 62 человека полностью прошли курс, 30 были включены в команду молодых блогеров.
В финале также выступили представители региональных команд: участницы из Свердловской и Ярославской областей рассказали о применении полученных навыков в последующих проектах и профессиональной деятельности. В программе финала прошли интерактивные лекции от призёра проекта и SMM‑специалиста Дзержинского театра кукол Галины Мельниковой, портретного фотографа Андрея Репина и контентмейкера Надежды Базановой. Видео‑записи паблик‑тока и мастер‑классов доступны в группе проекта «Фокус на культуру» во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что директор департамента культуры Нижнего Новгорода Светлана Гуляева обсудила с молодыми специалистами будущее библиотек.