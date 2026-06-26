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Три региона Черноземья вошли в топ-10 наиболее атакуемых БПЛА субъектов РФ

Белгородская, Курская и Воронежская области вошли в топ-10 наиболее атакуемых украинскими БПЛА регионов страны. К этому выводу пришел «Ъ», подсчитав упоминания регионов в сводках Минобороны с начала 2026 года.

Источник: Коммерсантъ

Белгородская, Курская и Воронежская области вошли в топ-10 наиболее атакуемых украинскими БПЛА регионов страны. К этому выводу пришел «Ъ», подсчитав упоминания регионов в сводках Минобороны с начала 2026 года.

Белгородская область лидирует в федеральном рейтинге с результатом в 446 упоминаний. Курская область занимает второе место с 441 упоминанием. Воронежская область замыкает топ-10 с показателем в 146.

По подсчетам «Ъ», с начала года по 25 июня над 51 регионом России уничтожили более 39 тыс. беспилотников, в среднем по 6 тыс. в месяц. В день силы ПВО сбивают в среднем по 223 БПЛА.

Как сообщили в Минобороны, прошедшей ночью над РФ ликвидировали рекордные для 2026 года 660 беспилотников. В частности, они были уничтожены над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областями.

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