В Красноярске появились три новые площадки для пиклбола

В Красноярске перед Центральным стадионом появились три новые площадки для пиклбола — это вид спорта, в котором сочетаются элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. В краевом Министерстве спорта добавили, что здесь планируют проводить соревнования, тренировки и мастер-классы для всех желающих.
Площадки находятся под открытым небом и будут работать до конца октября (в зависимости от погодных условий).
Также перед стадионом будут проходить бесплатные занятия для старшего поколения в рамках проекта «Сибирское долголетие».
Ранее мы писали, что 666 пар в Красноярском крае планируют пожениться в одну из «красивых» дат этого года — 26.06.2026.