В Красноярске появились три новые площадки для пиклбола

В Красноярске перед Центральным стадионом появились три новые площадки для пиклбола — это вид спорта, в котором сочетаются элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. В краевом Министерстве спорта добавили, что здесь планируют проводить соревнования, тренировки и мастер-классы для всех желающих.