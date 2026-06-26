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В Красноярске появились три новые площадки для пиклбола

На площади перед Центральным стадионом в Красноярске открыли три новые площадки для пиклбола.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске перед Центральным стадионом появились три новые площадки для пиклбола — это вид спорта, в котором сочетаются элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. В краевом Министерстве спорта добавили, что здесь планируют проводить соревнования, тренировки и мастер-классы для всех желающих.

Площадки находятся под открытым небом и будут работать до конца октября (в зависимости от погодных условий).

Также перед стадионом будут проходить бесплатные занятия для старшего поколения в рамках проекта «Сибирское долголетие».

Ранее мы писали, что 666 пар в Красноярском крае планируют пожениться в одну из «красивых» дат этого года — 26.06.2026.