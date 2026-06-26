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Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 26−27 июня

На регион вновь обрушатся ливни с градом с сильным ветром.

Источник: Комсомольская правда

Июнь 2026 продолжает удивлять погодой волгоградцев. Очередное штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области 26−27 июня 2026 года. МЧС региона предупреждает о надвигающемся ненастье с ливнями, грозой, градом и сильным ветром 20−25 метров в секунду.

— В период с 11.00 — 13.00 часов и до конца суток 26.06.2026, ночью и утром 27.06.2026 в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений, — говорится в экстренном сообщении.

По прогнозу синоптиков, 26 июня непогода захватит и Волгоград. Так что лучше парковать машины подальше от деревьев.

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