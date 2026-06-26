Участникам фестиваля «Флаэртиана в городе» в Перми покажут фильм «Кобот»

Встреча «Человек и машина: кто кого обучает?» состоится во время фестиваля «Флаэртиана в городе» в Перми 2 июля, сообщили в краевом министерстве экономического развития и инвестиций. Площадкой для проведения мероприятия станет «Школа 21», которая развивается при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».