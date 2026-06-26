Участникам фестиваля «Флаэртиана в городе» в Перми покажут фильм «Кобот»

Встреча «Человек и машина: кто кого обучает?» состоится во время фестиваля «Флаэртиана в городе» в Перми 2 июля, сообщили в краевом министерстве экономического развития и инвестиций. Площадкой для проведения мероприятия станет «Школа 21», которая развивается при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Участникам встречи покажут фильм «Кобот». Затем их ждет дискуссия с экспертами о том, как искусственный интеллект, роботизация и цифровые технологии меняют человека, его работу и повседневную жизнь.
Также для посетителей будут открыты интерактивные площадки. Гости, например, смогут познакомиться с роботом Promobot и посетить этический интерактив об использовании ИИ.
Более подробная информация о фестивале представлена по ссылке. По ней же можно зарегистрироваться на мероприятие.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.