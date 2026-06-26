На берегу реки Ижоры в Колпине благоустроят пляж «Детский»

На берегу реки Ижоры уложат настилы из лиственницы и промоют песок. Там появятся зоны для тихого и активного отдыха, спортивная площадка для волейбола, кабинки для переодевания, душевые стойки, мойки для ног и питьевой фонтанчик. Кроме того, специалисты установят скамейки, шезлонги, гамаки, столы для пикников, велопарковки и навесы от солнца. Сама территория при этом будет озеленена.