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На берегу реки Ижоры в Колпине благоустроят пляж «Детский»

Там оборудуют зоны отдыха, спортивную площадку, кабинки для переодевания и душевые стойки, установят шезлонги, гамаки и навесы от солнца.

Пляж «Детский» благоустроят в Колпине при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

На берегу реки Ижоры уложат настилы из лиственницы и промоют песок. Там появятся зоны для тихого и активного отдыха, спортивная площадка для волейбола, кабинки для переодевания, душевые стойки, мойки для ног и питьевой фонтанчик. Кроме того, специалисты установят скамейки, шезлонги, гамаки, столы для пикников, велопарковки и навесы от солнца. Сама территория при этом будет озеленена.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.