В селе Грачевка Самарской области построят фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в селе Грачевка в Кинельском районе Самарской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«Новый ФАП, безусловно, повысит доступность и качество помощи для жителей. Сельские фельдшеры всегда на связи с пациентами, доступны в любое время, а современное оснащение поможет сделать прием еще более эффективным. К тому же люди с интересом приходят в новые медицинские пункты, что способствует более активному прохождению диспансеризации», — отметил главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.
В модульном ФАПе помощь будут получать около 200 жителей населенного пункта. После завершения строительных работ там установят современное оборудование, что позволит медицинскому сотруднику вести прием на более качественном уровне.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.