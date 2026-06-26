В селе Грачевка Самарской области построят фельдшерско-акушерский пункт

«Новый ФАП, безусловно, повысит доступность и качество помощи для жителей. Сельские фельдшеры всегда на связи с пациентами, доступны в любое время, а современное оснащение поможет сделать прием еще более эффективным. К тому же люди с интересом приходят в новые медицинские пункты, что способствует более активному прохождению диспансеризации», — отметил главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков.