Что известно об оплате сокращенного из-за жары рабочего дня в Беларуси

В Беларуси существуют особые условия оплаты сокращенного из-за жары рабочего дня, напомнили в Федерации профсоюзов Беларуси.
Так, в стране законодательно определены требования к условиям труда в период высоких наружных температур. Оптимальную температуру на рабочих местах регламентирует гигиенический норматив, но это зависит от видов работ, а также интенсивности энергозатрат организма.
Например, для офисных работников, большую часть рабочего дня проводящих сидя за компьютером, оптимальными считаются температура около +23 — +25 градусов. А для работников физического труда оптимальные показатели свои, так как при активной работе организмом вырабатывается больше тепла. Условия труда при тяжелой работе должны не позволить получить перегрев.
— Существуют производства, где обеспечить температурный режим объективно невозможно из-за особенностей технологического процесса. В таких случаях действуют дополнительные меры защиты работников, — прокомментировали в ФПБ.
При аномальных температурах наниматель обязан организовать трудовой процесс так, чтобы учитывались требования законодательства. Должно быть обеспечено кондиционирование воздуха либо воздушное душирование рабочих мест, работники должны быть обеспечены питьевой водой. Еще должно быть предоставлено помещение или место для отдыха. Важны средства индивидуальной защиты, например, воздухопроницаемые и гигроскопичные материалы, использующиеся для одежды.
Также устанавливаются дополнительные регламентированные перерывы на отдых. Их продолжительность, перечень и порядок предоставления определяют правила внутреннего трудового распорядка либо колдоговор.
— Такие перерывы предоставляются наряду с перерывом для отдыха и питания, а не вместо него, и включаются в рабочее время, — подчеркнули в Федерации профсоюзов.
Для работающих на открытом воздухе, кроме питьевой воды, предоставления спецперерывов и мест для отдыха, могут корректировать и режим работы с учетом погодных условий. Если жара более +30 градусов, то в отдельных организациях могут менять и режим рабочего дня.
Что касается оплаты труда, если день сократили из-за жары, то зарплату начисляют за фактически отработанное время.
— Ожидать, что день будет оплачен в полном объеме, не стоит, — отметили в пресс-службе.
Сообщить о фактах нарушений охраны труда, несоответствующих условиях работы белорусы могут по единому бесплатному номеру — 8 801 100 1111.