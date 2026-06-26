«Дом Самгина» в Нижнем Новгороде восстановили под общепит

Он рассказал, что этим зданием, которое стояло полуразрушенным, занимались с 2018 года. «Самым сложным, наверное, был юридический узел. Он включал в себя все: банкротство юридических лиц, судебные разбирательства по расселению и выселению, схемы с обратными выкупами, борьбу с многочисленными мошенническими действиями. Все жилые помещения имели разные статус и степень юридической чистоты. Почти четыре года назад здесь еще и произошел пожар, здание пострадало. Но мы все-таки довели работу до конца, дожали, и я всех поздравляю», — написал глава региона в своих соцсетях.