В Хабаровске врачи провели более 110 школ здоровья для детей

По данным краевого ведомства, с начала 2026 года состоялось 118 таких занятий, в них приняли участие более 1500 человек. Как рассказала врач педиатр высшей категории Юлия Яружная, эффективность подхода подтверждают сами семьи: после занятий дети чаще выбирают фрукты вместо сладостей и просят готовить полезные блюда.