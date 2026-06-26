В Хабаровском крае охотнадзор во время рейда вышел на браконьеров с косулей

Всего выявлено 8 нарушений природоохранного законодательства в районе имени Лазо, а также в Ванинском и Николаевском муниципальных районах. По всем фактам составлены административные протоколы. Кроме того, изъято 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия.