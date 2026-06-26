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В Хабаровском крае охотнадзор во время рейда вышел на браконьеров с косулей

За неделю в крае провели 13 рейдов и изъяли пять единиц оружия.

В Хабаровском крае сотрудники государственного охотничьего надзора выявили факт незаконной добычи косули в районе имени Лазо, — сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

По данным ведомства, в ходе рейда изъята продукция незаконной охоты. В отношении нарушителей будут приняты меры в соответствии с законодательством.

За период с 19 по 25 июня инспекторы провели 13 рейдов в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях краевого значения. Проверено 131 гражданин и 83 единицы транспорта.

Всего выявлено 8 нарушений природоохранного законодательства в районе имени Лазо, а также в Ванинском и Николаевском муниципальных районах. По всем фактам составлены административные протоколы. Кроме того, изъято 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия.

В случае выявления незаконной охоты жителей просят сообщать в краевую службу по охране животного мира и ООПТ по телефонам, указанным ведомством.