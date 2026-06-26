В Хабаровском крае «северную» надбавку получают 155 тысяч человек

На сегодняшний день «северную» надбавку получают 155 тысяч жителей Хабаровского края. Как отметили в региональном отделении СФР, льгота предоставляется за отработанный стаж или проживание в северных территориях. Путать данные меры поддержки не стоит — это две разные выплаты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Первая надбавка оформляется за стаж — человек должен проработать не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к таким территориям. В данном случае размер пенсии не меняется.
Если пенсионер получает надбавку за факт проживания на «северных» территориях, то размер выплаты напрямую зависит от ПМЖ. Ее размер определяется в первую очередь районным коэффициентом к заработной плате — для каждого муниципалитета он установлен разный.
При этом получить сразу две выплаты не выйдет: надбавку к пенсии можно получить лишь по одному из оснований. Соцфонд отмечает, что предпочтение отдается более выгодному для каждого отдельного человека условию.
В Хабаровском крае к северным районам относятся: Комсомольск-на-Амуре, Комсомольский, Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, Солнечный, Николаевский, Ульчский, Верхнебуреинский, имени Полины Осипенко, Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский районы и Охотский округ.