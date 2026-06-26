Красноярские пенсионеры активно проводят лето с внуками

В министерстве социальной политики Красноярского края отмечают, что это лишь часть мероприятий, которые проходят в рамках движения «Сибирское долголетие». Жителей старшего поколения приглашают присоединяться к занятиям и следить за анонсами в своих территориях на сайте сибирскоедолголетие.рф.