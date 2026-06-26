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Красноярские пенсионеры активно проводят лето с внуками

Даже в разгар дачного сезона в Красноярском крае продолжается программа мероприятий для людей старшего поколения.

Даже в разгар дачного сезона в Красноярском крае продолжается программа мероприятий для людей старшего поколения. Во всех территориях региона в рамках движения «Сибирское долголетие» организуют спортивные, познавательные и оздоровительные встречи.

Так, в комплексном центре «Ермаковский» для представителей серебряного возраста устроили весёлые старты на свежем воздухе. В центре «Шушенский» прошёл «День йоги для старшего поколения», участниками которого стали жители Шушенского, Минусинского, Краснотуранского и Ермаковского муниципальных округов.

Кроме того, для посетителей комплексного центра «Советский» организовали тренировку по северной ходьбе и экскурсию по знаковым местам Красноярска.

В министерстве социальной политики Красноярского края отмечают, что это лишь часть мероприятий, которые проходят в рамках движения «Сибирское долголетие». Жителей старшего поколения приглашают присоединяться к занятиям и следить за анонсами в своих территориях на сайте сибирскоедолголетие.рф.

Напомним, движение реализуется в рамках национального проекта «Семья». Многие участники приходят на занятия вместе с внуками. Такой формат помогает укреплять связь между поколениями и особенно востребован в многодетных семьях, где старшие родственники активно участвуют в воспитании подрастающего поколения.

Пока бабушки и дедушки проводят время с ребятами на занятиях, родители могут посвятить время работе или решению бытовых вопросов.

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