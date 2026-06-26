Нижегородский губернатор обсудил ситуацию с топловом с главой Минэнерго РФ

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Ключевым вопросом повестки стало снабжение региона нефтепродуктами. Участники встречи проанализировали состояние топливного рынка Нижегородской области, уделив внимание надёжности поставок, объёму имеющихся резервов и обеспечению потребностей всех категорий потребителей.
Стороны акцентировали важность слаженного взаимодействия между федеральным центром, региональными органами власти и профильными предприятиями. Такая координация призвана исключить сбои в поставках, предотвратить дисбаланс на рынке и гарантировать стабильное топливообеспечение территории.
Ранее среднюю цену на бензин в Нижегородской области озвучили в Росстате.