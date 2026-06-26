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Суд избрал домашний арест фигуранту дела о краже в детском лагере Тувы

Поиски остальных участников инцидента продолжаются.

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в хищении гаджета у ребёнка в детском лагере «Таежный». Мужчина будет находиться под домашним арестом на время следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Республике Тыва.

Ранее родители одного из воспитанников заявили в полицию, что ночью на территорию учреждения проникли несколько неизвестных, вели себя агрессивно и напугали детей. После их ухода один из школьников обнаружил пропажу телефона.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела — по статьям «Кража» и «Халатность». Поиски остальных участников инцидента продолжаются.

Ранее мы сообщали, что арестован мужчина, напавший на детский лагерь в Туве.