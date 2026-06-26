Суд избрал домашний арест фигуранту дела о краже в детском лагере Тувы

Суд избрал меру пресечения подозреваемому в хищении гаджета у ребёнка в детском лагере «Таежный». Мужчина будет находиться под домашним арестом на время следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Республике Тыва.
Ранее родители одного из воспитанников заявили в полицию, что ночью на территорию учреждения проникли несколько неизвестных, вели себя агрессивно и напугали детей. После их ухода один из школьников обнаружил пропажу телефона.
По факту случившегося возбуждены два уголовных дела — по статьям «Кража» и «Халатность». Поиски остальных участников инцидента продолжаются.
Ранее мы сообщали, что арестован мужчина, напавший на детский лагерь в Туве.