В Острогожском районе Воронежской области нашли останки 44 мирных жителей

После согласования с СК, администрациями Острогожского района и сельского поселения было решено провести полное обследование захоронения. Поисковые работы завершились 13 июня. В результате суммарно извлекли останки 44 человек (восьми детей). Кроме того, обнаружены монеты различных эпох (начиная с 18 века), фрагменты керамики и посуды, кованые гвозди, две пули (их отдали на экспертизу). Следователи определят, как именно умерли мирные жители.