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В Острогожском районе Воронежской области нашли останки 44 мирных жителей

Неучтенное захоронение обнаружили благодаря коммунальной аварии.

Источник: Комсомольская правда

27 марта в селе Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области по улице Придонская прорвало трубу водоснабжения. Об этом сообщает поисковый отряд «Патриот».

Трудившийся в бригаде ремонтников поисковик Александр Анненков заметил человеческие кости. 3 апреля поисковики эксгумировали останки семи человек (одного ребенка), о чем сообщили в полицию и СК. Экспертиза показала, что костные останки пролежали в земле более 55 лет.

После согласования с СК, администрациями Острогожского района и сельского поселения было решено провести полное обследование захоронения. Поисковые работы завершились 13 июня. В результате суммарно извлекли останки 44 человек (восьми детей). Кроме того, обнаружены монеты различных эпох (начиная с 18 века), фрагменты керамики и посуды, кованые гвозди, две пули (их отдали на экспертизу). Следователи определят, как именно умерли мирные жители.