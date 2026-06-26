В Прикамье суд расторг контракт, заключенный с судимым подрядчиком

Прокуратура Пермского края обратилась в арбитражный суд с иском к чернушинскому МБУ «Управление благоустройства и строительства» и индивидуальному предпринимателю Владимиру Женину. Как следует из материалов дела, муниципальное учреждение по итогам электронных торгов заключило в декабре 2025 года договор с господином Жениным на содержание автомобильных дорог в Чернушинском округе.