В Минтруде назвали самыми работоспособными волгоградцев от 40 до 45 лет

— Почему мы сегодня говорим про 40−45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, одной из самых востребованных на рынке труда, — заявил ТАСС Котяков.