В Минтруде назвали самыми работоспособными волгоградцев от 40 до 45 лет

Самой эффективной и востребованной на рынке труда является возрастная группа от 40 до 45 лет. Об этом 26 июня заявил глава Минтруда Антон Котяков.
— Почему мы сегодня говорим про 40−45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, одной из самых востребованных на рынке труда, — заявил ТАСС Котяков.
Министр добавил, что для таких соискателей существуют программы профобучения. Волгоградцы могут получить новые навыки более чем по 200 профессиям.
Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.Читать дальше