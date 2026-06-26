Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минтруде назвали самыми работоспособными волгоградцев от 40 до 45 лет

Самой эффективной и востребованной на рынке труда является возрастная группа от 40 до 45.

Самой эффективной и востребованной на рынке труда является возрастная группа от 40 до 45 лет. Об этом 26 июня заявил глава Минтруда Антон Котяков.

— Почему мы сегодня говорим про 40−45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, одной из самых востребованных на рынке труда, — заявил ТАСС Котяков.

Министр добавил, что для таких соискателей существуют программы профобучения. Волгоградцы могут получить новые навыки более чем по 200 профессиям.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше