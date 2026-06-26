Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В двух районах Самары с 3 по 16 июля частично отключат горячую воду

В Самаре будут проводить гидравлические испытания.

Источник: Комсомольская правда

С 3 по 16 июля жители двух районов Самары частично останутся без горячей воды. На второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и на верхней зоне Безымянской отопительной котельной будут проводить гидравлические испытания, предупредили в Самарском филиале «Т Плюс».

«На время диагностики будет приостановлена подача горячей воды для жилых домов, социальных объектов и организаций», — прокомментировала пресс-служба компании.

Без горячей воды частично останутся улицы 22 Партсъезда Алма-Атинская, Александра Матросова, Вольская, Гагарина, Гвардейская, Георгия Ратнера, Дальневосточная, Днепровская, проспекты Кирова и Металлургов, улицы Промышленности, Ново-Вокзальная, Олимпийская, Советской Армии, Черемшанская, Физкультурная и многие другие. Полный список домов, которые попадут под отключение, можно найти на сайте и в соцсетях компании.

Самарцев призывают соблюдать меры безопасности при проведении гидравлических испытаний. Не нужно подходить близко к трубопроводам, парковать машины возле энергообъектов. Не заходите за ограждения при проведении ремонтных работ.