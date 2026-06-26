В двух районах Самары с 3 по 16 июля частично отключат горячую воду

С 3 по 16 июля жители двух районов Самары частично останутся без горячей воды. На второй тепломагистрали Самарской ТЭЦ и на верхней зоне Безымянской отопительной котельной будут проводить гидравлические испытания, предупредили в Самарском филиале «Т Плюс».