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В Белгородской области взорвался боеприпас: есть погибший

Мирный житель погиб в результате детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Мирный житель погиб в результате детонации боеприпаса в селе Плоское Корочанского округа Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В четырех частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. Частично разрушено здание социального объекта. Также повреждения получили три автомобиля.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 84 раза, ударам подверглись 12 муниципалитетов. В результате один человек погиб, еще трое пострадали.