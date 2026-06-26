Губернатор Михаил Котюков вручил награды выдающимся специалистам и многодетным родителям

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил знаки отличия 40 жителям региона. Церемония прошла в Большом зале Правительства края. Геннадий Храмов — президент Красноярской региональной чувашской национально-культурной автономии, удостоен государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. На посту президента автономии он работает 26 лет, способствуя укреплению межнационального согласия. Получить такую награду в Год единства народов России — почётно и ответственно. Для меня и тех, кто поддерживает национальные автономии, — это аванс на будущее. Пока вместе люди разных народов — нас никто не одолеет, — отметил Геннадий Храмов. Жанна Макарова, медик больницы № 20 имени И. С. Берзона, акушер с 30-летним стажем была отмечена Благодарностью Президента РФ за самоотверженный труд. Любовь Сахарова — руководитель главного управления культуры администрации города Красноярска — удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ». Кроме того, звания «Мать-героиня» была удостоена Ольга Булычева из Минусинска, а орденом «Родительская слава» отмечены супруги Андрей и Лариса Гончаровы из Ужурского округа. Были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За трудовые заслуги» и «За активную гражданскую позицию», почётные грамоты и благодарственные письма Президента РФ, награды федеральных ведомств. Девять человек удостоены звания «Заслуженный работник РФ», ещё девять — «Заслуженный работник Красноярского края».