Учитель стобалльника по ЕГЭ из Волгограда раскрыла секреты успеха

— На мой взгляд, молодые люди недостаточно знают этот предмет. При всей нацеленности молодежной политики на результат — в данном случае на то, чтобы школьники знали историю не по вершкам, насильно мил не будешь. В конкурсах, олимпиадах и в проектах участвуют те, кто в этом заинтересован, — убежден школьник. — А нужно, чтобы история была вокруг всех нас. К примеру, введенные в школах «Разговоры о важном» — хороший формат донесения информации мягкой силой. Но для выросших детей, для современной молодежи, нужно что-то еще. К примеру, я читал в книгах об истории Севастополя, Нового Херсонеса. Но когда побывал там лично, прикоснулся к памятникам культуры и архитектуры, к документам, мое мышление буквально перевернулось. После той поездки я приобщился к христианству.